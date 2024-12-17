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Spor

Yunus Akgün: Galatasaray'ın mücadelesini gösteriyoruz

Galatasaray'ın milli yıldızı Yunus Akgün, evlerinde Trabzonspor'u 4-3 yendikleri mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

17 Aralık 2024 Salı 01:49 - Güncelleme:
Yunus Akgün: Galatasaray'ın mücadelesini gösteriyoruz
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Galatasaray'ın milli yıldızı Yunus Akgün, evlerinde Trabzonspor'u 4-3 yendikleri mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Maç sonra konuşan 24 yaşındaki oyuncu "Vallahi çok mutluyum. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Maçı hiç bırakmadık. Şampiyonluğu da öyle bırakmayacağız. Galatasaray nasıl mücadele eder sahada gösteriyoruz. Maç için tabii ki talihsiz goller yiyoruz, olabiliyor ama geri döndük. Taraftarımızın desteği mükemmeldi. Ekstralardı bugün. Maçtan sonra o sevinci merak ediyorum. Hepimiz koştuk kulübeden ama çok mutluyum, çok gururluyum. İyi ki Galatasaraylıyım. Bu sene Avrupa, lig, kupa her şeye talibiz." dedi.

Attığı gol ve Dries Mertens'e yaptığı asist hakkında konuşan Yunus, "Bir pozisyon önce Mertens pası atamamıştı. Çok güzel koşu attı orada. İyi pas oldu herhalde, izleyeceğim. Çok mutluyum takımıma katkı sağladığım için. Hedeflerim var. Gol atıyorum ama kazanmak daha önemli. Bugün hem gol attım hem asist yaptım hem kazandık." ifadelerini kullandı.

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