Yunus Akgün: Her şeyin en iyisini hak ediyoruz

Yunus Akgün, Kosova'yı eleyerek FIFA 2026 Dünya Kupası'na katıldığımız mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Yunus, "Çok mutluyuz, bugünün hayalini en başından beri kuruyorduk. Her şeyin en iyisini hak ediyoruz. Çok güzel bir ortamımız var, çok mutluyuz; herkes çok keyifli. Bunu yıllar sonra ülkemize yaşattığımız için çok mutluyuz. Dünya Kupasına gidip ülkemizi güzel şekilde temsil etmek istiyoruz. Bu gücümüz ve kalitemiz var, biliyoruz. Beklentilerin de yüksek olduğunu biliyoruz. Dediğim gibi inşallah orası da çok güzel olacak bizim için." yorumunu yaptı.

"HER ŞEYİN EN İYİSİNİ HAK EDİYORUZ"

Milli yıldızımız, "Biz bu beklentilerin farkındayız ve neler yapabileceğimizi de çok iyi biliyoruz. Bu yüzden bu takım her şeyin en iyisini hak ediyor ve dediğimiz gibi çok büyük takımlarda oynayan oyuncular var. Genç ama tecrübeli oyuncular; çok kaliteli bir kadroyuz ve her şeyin en iyisini hak ediyoruz." dedi.

"EN MUTLUSU BENİM"

Yunus, "Kimin oynayıp oynamadığını görüyorsun; ben bugün iki maçtır süre alamadım ama en mutlusu da belki de benim. Çünkü gerçekten bu bizi başarıya götürüyor. Oynayan, oynamayan oyuncular gerçekten çok mutlu; herkes birbirine çok destek oluyor, bu da bizi başarıya götürüyor." ifadelerini kullandı.

"BU GÜNÜN HAYALİNİ KURUYORDUM"

Milli yıldızımız, "Ben 2 yaşındaydım, tabii ki de o anları izleyemiyordum ama büyüdüğümde o videoları izliyordum ve gerçekten bu günün hayalini kuruyordum. Çok heyecanlıyız; bir an önce o vaktin gelmesini de istiyoruz açıkçası. Çok güzel günler bizi bekliyor. Tekrardan ülkemizi gururlandıracağız inşallah." sözleriyle konuşmasını noktaladı.