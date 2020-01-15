15.01.2020 12:03 - Güncelleme: 15.01.2020 12:03

Altınordu'da takviye çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kırmızı- lacivertliler radarına Galatasaray'ın 19 yaşındaki yıldızı Yunus Akgün'ü aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in tecrübe kazanması için kiralık gitmesine vize verdiği genç yıldız adayı için Altınordu devreye girdi.

Sağ kanat ve oyun kurucu pozisyonda görev yapan Yunus'un önceliğinin Avrupa olduğu, yurt dışına transfer olmadığı takdirde, önceliğinin Altınordu olacağını söylediği öğrenildi.

GALATASARAY ALTYAPISINDA YETİŞTİ

Süper Lig'de 12 maçta 1 asist yapan genç oyuncu, Türkiye Kupası'nda 8 mücadelede 4 kez rakip fileleri havalandırırken 2 asist yaptı.

Hücum hattında forvet arkası, oyun kurucu, sağ ve sol kanatta görev yapan 19 yaşındaki futbolcunun transferinin gelecek hafta netleşmesi bekleniyor.

(Yeni Asır)