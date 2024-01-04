Yunus Akgün için çarpıcı açıklama!

Sezon başında Galatasaray'dan Leicester City'ye kiralık olarak transfer olan Yunus Akgün için flaş bir açıklama geldi.

İngiliz ekibinin teknik direktörü Enzo Maresca, milli oyuncu ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

43 yaşındaki İtalyan teknik adam, Yunus Akgün ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yunus Akgün'ün hafif bir problemi vardı ama şimdi daha iyi durumda. Onu seviyorum, ona daha fazka süre vermek istiyorum ama İngiliz futbolunun daha fiziksel olduğunu anlaması ve buna alışması gerekiyor." dedi.

"OYUN RİTMİ ÇOK YÜKSEK"

Oyun temposuna ayak uydurması gerektiğini söyleyen Maresca, "Yunus oyun ritmine ayak uydurmakta biraz zorlanıyor, muhtemelen Türkiye'de oyun ritmi biraz daha düşük. Buradaki tempo biraz daha yüksek." şeklinde konuştu.

İngiliz ekibi, milli oyuncuyu Galatasaray'dan 500 bin euroya kiralamıştı. Genç oyuncu için ayrıca 9 milyon euro da satın alma opsiyonu bulunuyor.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Bu sezon Leicester City formasıyla şu ana kadar 14 resmi maça çıkan Yunus Akgün, bu karşılaşmaların 6'sında ilk 11'de yer aldı. Toplam 563 dakika sahada kalan 23 yaşındaki milli oyuncu, 2 asist yaptı.