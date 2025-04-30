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  • Yunus Akgün için sürpriz iddia! İki İngiliz devi düğmeye bastı
Spor

Yunus Akgün için sürpriz iddia! İki İngiliz devi düğmeye bastı

Bu sezon oynadığı futbolla yıldızını parlatan Galatasaray'ın 24 yaşındaki genç yıldızı Yunus Akgün için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Birçok Avrupa kulübünün dikkatini çeken başarılı futbolcu Yunus Akgün için Premier Lig'in iki önemli kulübü düğmeye bastı. İşte o iki takım...

HABER MERKEZİ30 Nisan 2025 Çarşamba 13:00 - Güncelleme:
Yunus Akgün için sürpriz iddia! İki İngiliz devi düğmeye bastı
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Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün, Premier Lig'in iki köklü kulübünün radarına girdi.

Inside Futbol'un haberine göre Aston Villa ve Newcastle United, 24 yaşındaki milli futbolcuyu kadrolarına katmak için harekete geçti. Her iki kulübün de Yunus'un sözleşmesinde yer alan 11 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini ödemeye hazır olduğu öne sürüldü.

SAĞ KANADA TAKVİYE

Sağ kanat oyuncusu Miguel Almiron'un ayrılığı sonrası bu bölgede sıkıntı yaşayan Newcastle United'ın, bu eksikliği Yunus Akgün ile gidermeyi planladığı ifade ediliyor. Aston Villa cephesi ise hücum hattını derinleştirmek adına Yunus'u değerlendirmeye aldı.

GALATASARAY YENİ SÖZLEŞME İMZALAMAK İSTİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Eyüpspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada Yunus'la yeni kontrat için prensip anlaşmasına vardıklarını ancak henüz imzaların atılmadığını dile getirdi. Kulüp yönetiminin, oyuncunun mevcut sözleşmesindeki serbest kalma maddesini kaldırmak için yeni bir teklif sunmaya hazırlandığı kaydedildi.

PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 40 resmi maça çıkan Yunus Akgün, 12 gol ve 10 asistlik performansıyla toplam 22 gole doğrudan katkı sağlayarak dikkatleri üzerine çekti.

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