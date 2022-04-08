Yunus Akgün için sürpriz karar! Resmen açıklandı

Kiralık olarak forma giydiği Adana Demirspor'da iyi bir çıkış yakalayan Yunus Akgün için Galatasaray cephesinden önemli bir açıklama geldi. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Domenec Torrent, Yunus Akgün'ü geri getirmek istediklerini belirtirken "Galatasaray'ın oyuncusu olduğu için rahatlıkla bunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

"YUNUS AKGÜN VE EMRE AKBABA'YI GERİ GETİRMEK İSTİYORUZ"

Habertürk TV'den Ayhan Şensoy'a açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılıların teknik direktörü Domenec Torrent, Yunus Akgün ve Emre Akbaba ile ilgili de konuştu. Torrent, "Öncelikle önemli oyuncularımız Emre Akbaba ve Yunus Akgün'ü geri getirmek istiyoruz. İkisi de Galatasaray'ın oyuncusu olduğu için rahatlıkla bunu söyleyebilirim. Önümüzdeki sene daha fazla Türk oyuncuyla oynamamız gerekecek." şeklinde konuştu.

YUNUS AKGÜN, "KEREM'LE OYNAMAK İSTERİM" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Yunus Akgün, "Galatasaraylılar bana mesaj atıyor, 'sağda sen, solda Kerem' diye ben çok isterim. Beraber Galatasaray'a katkı vermek ve şampiyonluk yaşamak çok güzel olur. Seneye döneceğim, Kerem'le oynamak isterim. Keyif verebileceğimizi düşünüyorum." demişti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Yunus Akgün, kiralık olarak forma giydiği Adana Demirspor'da 31 resmi maçın 27'sinde ilk 11'de yer aldı. 21 yaşındaki milli oyuncu, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 14 asistle takımına katkıda bulundu.