Yunus Akgün: Mayıs'ta biz sevineceğiz

Galatasaraylı Yunus Akgün, Trabzonspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

"MAYIS'TA BİZ SEVİNECEĞİZ!"

Mağlubiyet ve şampiyonluk için konuşan Yunus Akgün "İstediğimiz oyunu oynayamadığımız için taraftarlarımızdan özür diliyorum. Taraftarımız hiç merak etmesin; geçen sene de böyle bir şey oldu. Bugün üzdük ama mayısta sevinen biz olacağız. İçleri rahat olacağız. Üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğuna yürüyor bu takım. Mayısta biz sevineceğiz." dedi.

"AĞIZA ALINMAYACAK KÜFÜRLER..."

Abdülkerim Bardakçı'nın kırmızı kartı için açıklama yapan Yunus Akgün "Apo Ağabey çift sarıdan atıldı galiba. 17-18 yaşında bir çocuk, 30 yaşında adama ağza alınmayacak küfürler ediyor ama Apo Ağabey atılıyor. Biz en iyi şekilde Galatasaray'ı temsil edeceğiz ve mayısta sevinen biz olacağız." şeklinde konuştu.

"HAKEMLE İLGİLİ BİR ŞEY DEMEYECEĞİM"

Yunus Akgün yayıncı kuruluşa ayrıca "Maç sonunda bir şey yoktu. Genç oyuncu küfür edince ortam alevlendi. Trabzonsporlu oyuncuları tebrik ediyorum. Hakemle ilgili bir şey demek istiyorum. Kalan maçları kazanmak istiyoruz. Her şey bizim elimizde. Biz şampiyon olacağız." ifadelerini kullandı.