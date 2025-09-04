Yunus Akgün: Mükemmel bir ortam var

A Milli Takım'da Yunus Akgün, Gürcistan karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Yunus Akgün, "Böyle bir şey yok. Mükemmel bir ortam var. Bunu bozmaya çalışmayalım" dedi.

Yunus Akgün, "Güzel bir başlangıç yaptık. Kırmızı kart bizi üzdü ama kazanmasını bildik. Hakan ağabey ile yan yanaydık ve güldük. Hakan ağabey bu takımın kaptanı ve lideri. Böyle bir şey yok. Mükemmel bir ortam var. Bunu bozmaya çalışmayalım. Böyle devam etmek istiyoruz. Önümüzdeki maçı da kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞTIĞIMIZ BİR GOLDÜ"

Milli futbolcu, "İdmanlarda çalıştığımız goldü. Tam da istediğimiz oldu. Bunun analizini yapacağız. Kazandığımız için çok mutluyuz. İnşallah böyle devam edeceğiz" dedi.