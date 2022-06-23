Yunus Akgün: Okan Buruk ile beraber inşallah şampiyonluk yaşarız

Adana Demirspor'daki kiralık sezonu sonrası Galatasaray'a geri dönen Yunus Akgün, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

İşte Yunus Akgün'ün açıklamaları:

"GALATASARAY KAPISINDAN 2007'DE GİRDİM"

"Galatasaray'ın kapısından 2007'de girdim, şampiyonluklar, kupalar kazandıktan sonra yaşım ilerleyince tabii ki kaptanlık yapmak isterim. Kaptanlık hayalim var. Kaptanlığı Arda Turan'dan öğrendik."

"RÜYA GİBİ BİR SEZON OLDU"

"Benim için rüya gibi bir sezon oldu. İlk sezonumda böyle şeyler yaşadım, çok gururluyum. Çocukluk hayalim A Milli Takım'a gittim ama önemli olan kalıcı olmak."

"DOĞRU ZAMAN ÖNEMLİ"

"Genç futbolcular Türkiye'de fazla şans bulamadıkları için yurt dışına gitmek istiyorlar, oynadıkça gelişirsiniz. 1 sene Adana Demirspor'da oynadıktan sonra ben daha iyi durumdayım. Avrupa'ya gidip dönenler de oluyor. Doğru zamanda gitmek önemli"

"MONTELLA GELMESİ ÖNEMLİYDİ"

"Adana Demirspor'da Montella'nın göreve gelmesi benim için çok önemli. Gençlere bakış açısı çok iyiydi. Bana yetinmemem ve daha çok çalışmam gerektiğini öğretti. Adana Demirspor'a oynamayan oyuncu olarak gittim, milli takıma kadar çıktım"

"BENİM İÇİN DUYGUSALDI"

"15 yıl Galatasaray'da top oynadım. Maçtan bir gün önce çok heyecanlıydım. Gol attıktan sonra sevinmek bana yakışmazdı. Gol atınca hatta gözyaşı döktüm. Çok tuhaf bir duyguydu. Maçtan sonra çok kötü oldum. Kazanınca değişik hissettim ama kendimi göstermem lazımdı. Ben geliyorum çünkü."

"MESSI TARZINI SEVİYORUM"

"Galatasaray'a ilk geldiğimde Griezmann'a benzetiyorlardı ama ben biraz Messi tarzını seviyorum"

"BİR AN ÖNCE BAŞLASIN İSTİYORUZ"

"Kerem ile çok heyecanlıyız. Bir önce maçlar başlasın istiyoruz. Kerem ile birlikte taraftarlarımızı heyecanlandıracağımızı düşünüyorum. Bence skora çok katkı yaparız"

"DÜŞÜNÜLDÜĞÜ GİBİ DEĞİL"

"Balotelli hiç düşünüldüğü gibi bir karakter değil. İnsanlarda başka bir algı var ama alakası yok. Böyle bir adam olamaz. Adana'da hiçbir sıkıntısı olmadı. O, birlikte oynadığım en iyi futbolcu. Antrenmana bir gün geç kalmadı, gençlere ilgisi çok iyi. Sürekli gelip bizlerle konuşur. Onunla oynadığım için şanslıyım."

"AİLEME EV ALDIM"

"İlk yüklü paramı Galatasaray'dan aldım. Aileme ev aldım o parayla. Bizim eskiden yer kötüydü. Anahtarı anneme verdiğimde hüngür hüngür ağladı."

"ÖZEL BİR HOCA"

"Okan Hoca, o da Galatasaray'da oynadı. Benim için önemli bir şans. Beni en iyi anlayacak kişi. Çünkü aynı yollardan geçtik. Başakşehir'de yaptıkları ortada. Gençlere önemini biliyoruz. Benim için ayrı bir motivasyon kaynağı olacak. Beraber inşallah şampiyonluk yaşarız. Başakşehir'deki arkadaşlarımla konuştuğumda Okan Hoca'nın çok özel bir hoca olduğunu ve ne kadar ilgilendiğini söylüyorlardı"