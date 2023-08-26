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Spor

Yunus Akgün resmen Leicester City'de

Galatasaray, milli oyuncu Yunus Akgün'ün takımdan ayrıldığını ve genç oyuncunun Leicester City'ye kiralandığını açıkladı.

26 Ağustos 2023 Cumartesi 23:10 - Güncelleme:
Yunus Akgün resmen Leicester City'de
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Galatasaray Kulübü, genç oyuncusu Yunus Akgün'ün şarta bağlı opsiyon ile Leicester City'e kiralandığını açıkladı.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

"Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün'ün 2023-2024 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Leicester City Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Leicester City Football Club Limited, şirketimize 500.000 euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Futbolcunun şarta bağlı transfer bedeli 9.000.000 eurodur. Ayrıca, Leicester City Football Club Limited'e futbolcunun transferinin gerçekleşmesi ve ileride üçüncü bir kulübe transfer olması durumunda satış bedeli kârının %15'i şirketimize ödenecektir."

"DOĞRU KARARI VERDİM"

Yunus Akgün, transferinin açıklanmasının ardından, "Burada olduğum için çok gururluyum. Sahaya çıkacağım ve taraftarlarla buluşacağım için çok heyecanlıyım. Buraya geldiğimde kulüp ve personel tarafından karşılandım, hepsi dostça davrandı. Doğru kararı verdiğim için çok mutluyum" dedi.

Genç futbolcu ayrıca, "Özellikle Türkiye'den tüm oyuncuların hayali Avrupa'da oynamaktır ve bu benim ilk deneyimim. Kulüp için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Harika bir sezon geçirmeyi umuyorum" sözlerini sarf etti.

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