22 Ekim 2025 Çarşamba
  • Yunus Akgün: Şampiyonlar Ligi'nde hedefimiz ilk 8
Spor

Yunus Akgün: Şampiyonlar Ligi'nde hedefimiz ilk 8

Galatasaray'ın milli yıldızı Yunus Akgün, Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'e karşı alınan galibiyet sonrası yaptığı açıklamada hedeflerinin turnuvanın lig aşamasını ilk 8'de bitirmek olduğunu söyledi.

Yunus Akgün: Şampiyonlar Ligi'nde hedefimiz ilk 8
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında sahasında Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada üçüncü golü kaydeden Yunus Akgün, galibiyetin ardından konuştu.

Galibiyetin ardından konuşan Yunus, "Sahada her zaman elimden geleni yapıyorum. Taraftarımızı kutluyorum. 6 puan yaptık, çok iyi gidiyoruz. Hedefimiz ilk 8 ama ne olacağını bilmiyoruz. Her maç çok zor. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi gidiyoruz. Maçtan çıkınca bile kulaklarımız ağrıyordu. Maç maç devam edeceğiz." dedi.

Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerinin yüksek olduğunu belirten Yunus, "Şampiyonlar Ligi'nde her maç zor, Ajax'a kazanmak için gideceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde taraftarlarımızın beklentisi var, hedefimiz yüksek. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz." sözlerini sarf etti.

