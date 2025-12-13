İSTANBUL 12°C / 6°C
Spor

Yunus Akgün: Sane ile iyi bir iletişimimiz var

Antalyaspor deplasmanında alınan 4-1'lik galibiyetin ardından konuşan Galatasaraylı Yunus Akgün, açıklamalarda bulundu.

13 Aralık 2025 Cumartesi 22:26
Yunus Akgün: Sane ile iyi bir iletişimimiz var
Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u deplasmanda 4-1'lik skorla mağlup etti.

Maçın hemen ardından karşılaşmada asiste imza atan Yunus Akgün açıklamalarda bulundu.

Galibiyeti 45 gün hak mahrumiyeti alan Galatasaray Başkanvekili Abdullah Kavukcu'ya armağan eden Yunus Akgün, "Takım arkadaşlarımı kutluyorum, taraftarımıza teşekkür ederiz. Çok destek oldular bize. Burada olamayan Abdullah Kavukcu'ya bu galibiyeti armağan ediyoruz." dedi.

Böyle skorlarda özgüven bulduklarını söyleyen Akgün, "İlk yarıda iyi oynadık, istediklerimizi yaptık. İkinci yarıda Osimhen'in golünden sonra iyi performans gösterdik. Yoğun bir fikstürden geçiyoruz. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Böyle skorlar bize öz güven ve moral veriyor." ifadelerini kullandı.

SAKATLIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Sane ile iyi anlaştığını söyleyen Yunus, "Sane ile iyi bir iletişimimiz var. Onun da artan bir performansı var." dedi.

Sakatlık durumuyla ilgili açıklama yapan milli futbolcu, "Tabii ki ağrılarım var. Yüzde yüz değilim tam olarak ama elimden geleni yapıyorum. Zamanla daha iyi olacağım, umarım performansım böyle de devam eder." açıklamalarında bulundu.

