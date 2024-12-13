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Spor

Yunus Akgün: Son dakika üzücü oldu

Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, Malmö karşılaşmasının ardından konuştu.

13 Aralık 2024 Cuma 00:17 - Güncelleme:
Yunus Akgün: Son dakika üzücü oldu
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Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, Malmö beraberliği sonrası konuştu.

Yunus Akgün, "2-1 öne geçtikten sonra son dakika golü üzücü oldu, bir şekilde kazanmamız lazım. Üzüldük. Maç elimizdeydi. Beraberlik için üzgünüz ama her şey bizim elimizde. Önümüzdeki maçları kazanıp üst tura çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

Milli futbolcu, kendi performansı ve Avrupa'daki golleri için, "Benim için önemli ama takımın kazanması daha önemli. Goller ve takıma katkı sağladığım için mutluyum. Kazanırsak daha anlamlı oluyor benim için. Üst tura çıkmak istiyoruz." dedi.

Yunus Akgün, son olarak, "Hiçbir maç kolay değil ama iki maçı da kazanıp üst turda olmak istiyoruz. İki maçı da kazanacak gücümüz var. İnşallah iki maçı da kazanıp üst tura çıkacağız" sözlerini sarf etti.

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