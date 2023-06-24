Yunus Akgün transferi hayırlı olsun! Herkes ters köşe oldu...

Son şampiyon Galatasaray'ın başarılı kanat oyuncusu Yunus Akgün için transferde hareketli günler yaşanıyor. 22 yaşındaki genç yıldız Yunus Akgün'e Süper Lig'in iki önemli kulübü talip oldu.

YUNUS AKGÜN'E KARADENİZ KANCASI

Bu sezon Galatasaray forması ile başarılı bir performans sergileyen milli futbolcu Yunus Akgün'e Trabzonspor talip oldu. Bordo mavililerin teknik direktörü Nenad Bjelica'nın transfer listesinde bulunan oyuncu için kulüp harekete geçti. Galatasaray'da süre bulmakta zorlanan Yunus Akgün için Trabzonspor süreci hızlandırırken transferi bir an önce tamamlamak istiyor.

KARARI BEKLENİYOR

22 yaşındaki genç oyuncu Yunus Akgün için geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Adana Demirspor'da devreye girdi. Trabzonspor yönetimi ise transferi hızlıca bitirip mutlu sona ulaşmak istiyor. Ayrıca sarı-kırmızılarda forma şansı bulmakta oldukça zorlanan Yunus Akgün takımdan ayrılmaya sıcak bakarken gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği belirsizliğini koruyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon sarı-kırmızılı forma ile tüm kulvarlarda 28 maça çıkan Yunus Akgün yalnızca 12 müsabakaya ilk 11'de başladı. 1180 dakika sahada kalan oyuncu 1 gol, 4 asist ile skora katkı sağladı.