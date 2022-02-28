Yunus Akgün transferinde sürpriz gelişme! Galatasaraylıların gözü kulağı bu haberdeydi

Adana Demirspor'da 2 sezondur kiralık olarak oynayan Yunus Akgün, sezon sonunda Galatasaray'a dönmek istiyor. Yunus Akgün, bu sezon sergilediği başarılı performansla büyük beğeni toplamış ve birçok kulübün dikkatini çekmişti. Genç oyuncu, sezon sonunda bonservisini elinde bulunduran Galatasaray'a dönmek ve sarı-kırmızılı formayı giymek istiyor.
Altyapısından çıktığı Galatasaray'da forma şansı bulamayan ve Adana Demirspor'a kiralanan Yunus Akgün 2 sezondur Mavilerde forma giyiyor. Genç oyuncu A Milli Takım'dan da davet almayı beklerken birçok transferde de adı geçiyor. 21 yaşındaki futbolcunun kariyer planlaması sarı kırmızılı kulübe dönmek.
Süper Lig'de bu sezon Adana Demirspor'la 28 maça çıkan Yunus Akgün 8 gol 8 asistlik performans gösterdi. 21 yaşındaki oyuncu ligde 7 gol 5 asist yaparken Türkiye Kupası'nda da 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.
Star Gazetesi