Yunus Akgün transferinde sürpriz gelişme! Galatasaraylıların gözü kulağı bu haberdeydi

Star Gazetesi 28 Şubat 2022 Pazartesi 19:16 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 20:53

Adana Demirspor'da 2 sezondur kiralık olarak oynayan Yunus Akgün, sezon sonunda Galatasaray'a dönmek istiyor. Yunus Akgün, bu sezon sergilediği başarılı performansla büyük beğeni toplamış ve birçok kulübün dikkatini çekmişti. Genç oyuncu, sezon sonunda bonservisini elinde bulunduran Galatasaray'a dönmek ve sarı-kırmızılı formayı giymek istiyor.

İnanılmaz başarı! Hakan Çalhanoğlu Avrupa'yı fethetti

YUNUS AKGÜN'ÜN HAYALİ GALATASARAY FORMASI GİYMEK

Altyapısından çıktığı Galatasaray'da forma şansı bulamayan ve Adana Demirspor'a kiralanan Yunus Akgün 2 sezondur Mavilerde forma giyiyor. Genç oyuncu A Milli Takım'dan da davet almayı beklerken birçok transferde de adı geçiyor. 21 yaşındaki futbolcunun kariyer planlaması sarı kırmızılı kulübe dönmek.

ADANA DEMİRSPOR KARNESİ

Süper Lig'de bu sezon Adana Demirspor'la 28 maça çıkan Yunus Akgün 8 gol 8 asistlik performans gösterdi. 21 yaşındaki oyuncu ligde 7 gol 5 asist yaparken Türkiye Kupası'nda da 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.