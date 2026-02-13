İSTANBUL 14°C / 8°C
  • Haberler
  • Spor
  • Yunus Akgün: Yeni oyuncular takıma fayda sağladı
Spor

Yunus Akgün: Yeni oyuncular takıma fayda sağladı

Yunus Akgün, Eyüpspor galibiyetinin ardından takımın yüksek gol temposunun motivasyon sağladığını söyledi.

HABER MERKEZİ13 Şubat 2026 Cuma 22:59 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın açılış golünü atan Yunus Akgün maçın hemen ardından açıklamalarda bulundu.

"JUVENTUS'A HAZIRLANACAĞIZ"

Son maçlarda çok gol attıklarını söyleyen milli hücumcu, "Çok mutluyuz, son maçlarda çok gol atıyoruz. Bu bize önemli motivasyon sağlıyor. Erken gol, kırmızı kart sonrası kontrol elimize geçti. Juventus'a hazırlanacağız. İnşallah o maçı da kazanıp yolumuza devam ederiz." dedi.

Okan Buruk'un talimatını dinlediğini dile getiren Akgün, "Okan Hoca içeride yoğunlaşmamızı istiyor. Ben de içeri girmeye çalışıyorum ve iki maçta top geliyor. Şansım yaver gidiyor. İnşallah böyle devam eder." ifadelerini kullandı.

"YENİ OYUNCULARLA REKABET ARTTI"

Yeni oyuncuların rekabeti artırdığını belirten Akgün, "Galatasaray'ın artan performansı görüyoruz. Yeni oyuncular takıma fayda sağladı, rekabet arttı. Kontrollü bir şekilde kazanarak devam etmek istiyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.

