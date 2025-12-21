İSTANBUL 13°C / 9°C
Spor

Yunus Akgün: Yine lider kapattık

Galatasaray'ın Kasımpaşa galibiyetinin ardından konuşan Yunus Akgün, ligin ilk yarısını lider tamamlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

HABER MERKEZİ21 Aralık 2025 Pazar 22:35 - Güncelleme:
Yunus Akgün: Yine lider kapattık
Galatasaray, sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, ligin ilk devresini lider tamamladı.

Sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün, maçın hemen ardından açıklamalarda bulundu.

"YİNE LİDER KAPATTIK"

Takım arkadaşlarını tebrik eden Yunus, "Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Yine ilk devreyi lider kapattık. Yine şampiyon olacağız inşallah. Net skorla kazandık. Geçen hafta 4-1, bu hafta 3-0 kazandık. Bu performans bizi mutlu ediyor. Ne kadar çok gol atarsak özgüvenimiz o kadar artıyor. Şimdi biraz ara var, kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz." dedi.

Sane, Osimhen ve Sane ile iyi anlaştığını dile getiren milli futbolcu, "Hücum hattında Sane, Osimhen, Barış ve ben iyi performans gösteriyoruz, bu da çok önemli. Barış da elinden geleni yapıyor, ben de. Bizde aslolan Galatasaray'dır!" ifadelerini kullandı.

