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Spor

Yunus Akgün'den Adana Demirspor'a veda

Süper Lig'in son haftasında evinde Göztepe'yi 7-0 mağlup eden Adana Demirspor'da son maçına çıkan ve Galatasaray'a dönecek olan Yunus Akgün, kulübe veda etti.

IHA23 Mayıs 2022 Pazartesi 00:11 - Güncelleme:
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Ligin son maçı ile birlikte sözleşmesi biten ve takımı Galatasaray'a dönecek olan başarılı futbolcu Yunus Akgün, sosyal medya hesabından mesaj yayınladı. Yunus, maç içinde de oyundan alındıktan sonra başkan Murat Sancak'ın yanına giderek elini öptü.

Yunus yayınladığı veda mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Benim için bu mesajı yazmak oldukça zor ama A'dan Z'ye hepinize çok borçlu olduğumu biliyorum. Burada, bu güzel şehirde ve bu büyük kulüpte geçirdiğim günleri asla unutmayacağım.

Başta Başkanımız Murat Sancak'a (Bir başkandan çok daha fazlası, Ağabey, Baba... ), Asbaşkanımız Metin Korkmaz'a, üzerimde bu bir sene içerisinde en az alt yapıda ki hocalarım kadar emeği olan, benim için çok değerli olan ve bir ömür boyu çok değerli kalacak Vincenzo Montella hocama, Yönetim Kurulu üyelerimize, Sportif Direktörümüz Gökhan Göktürk'e, kulüp emekçilerimize, 2 yıldır beraber Mavi-Lacivertli formayı terlettiğimiz takım arkadaşlarıma, abilerime, kardeşlerime ve siz güzel, coşkulu, asi ve büyük sevdalı Adana Demirspor taraftarlarına yaşattığınız her şey için teşekkür ederim. Burada bulunduğum süre içerisinde bir gün bile mutsuz olmadım ve bir gün bile umudumu kaybetmedim. Adana Demirspor forması giymek ve bu kulüpte oynamak gerçekten çok özeldi ve hep öyle kalacak. Bir tane Çubuklu Adana Demirspor formamı evime götürüyorum, kim bilir belki bir gün yine buluşuruz. Bu sürede beni takip etmeyi unutmayın, sizleri onurlandırmaya devam edeceğim ve hep kalbimin bir köşesi Mavi-Lacivert olacak."

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