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Spor

Yunus Akgün'den Beşiktaş'a gönderme: Aramızda 25 puan fark var

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, derbi sonrası Beşiktaş'a göndermede bulundu.

Haber Merkezi29 Mart 2025 Cumartesi 23:06 - Güncelleme:
Yunus Akgün'den Beşiktaş'a gönderme: Aramızda 25 puan fark var
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Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Maçla ilgili konuşan Yunus Akgün "Aslında çok konuşulacak bir şey yok. Çok üzgünüz. Taraftarımızdan özür diliyoruz ama morallerini bozmasınlar. Kalan her maçı kazanacağız ve mayısta şampiyon olacağız." dedi.

Beşiktaş'a göndermede bulunan Yunus Akgün "Beşiktaş'ı tebrik ederim Türkiye'nin en büyük takımını yendiler. 25 puan fark oldu yanılmıyorsam. Taraftarımız hiç merak etmesin. Bugün onları üzdük ama mayısta sevinen biz olacağız." ifadelerini kullandı.

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