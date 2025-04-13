Yunus Akgün'den dikkat çeken performans! 20 gole direkt etki

Galatasaraylı Yunus Akgün, bu sezon skor üretkenliği ile beğeni topluyor.

Milli futbolcu, 2-0'lık Reeder Samsunspor maçında 1 gol 1 asistle maça damga vurdu. 24 yaşındaki futbolcunun bu sezonki skor katkısı 20'yi buldu.

Yunus Akgün, 25 lig maçında 7 kez gol sevinci yaşarken, 8'de asist yaptı. UEFA Avrupa Ligi'nde 8 maça çıkan Yunus, etkili futbolunu 5 golle süsledi.

Bu sezon tüm kulvarlarda 37 maçta görev alan 24 yaşındaki futbolcu, takımına 12 gol 8 asistlik skor katkısı sağladı.

Yunus Akgün, en skorer sezonunu 2021 - 2022 sezonunda yaşadı. Kiralık olarak forma giydiği Adana Demirspor'da 9 kez fileleri sarsarken, 17 de gol pası vermişti.

Genç futbolcu, sezon sonuna kadar 6 skor katkısı daha yaparsa, kariyer rekorunu egale edecek.

Yönetimin yeni sözleşme görüşmelerinde sona yaklaştığı Yunus Akgün ile önümüzdeki haftalarda masaya oturacağı öğrenildi.