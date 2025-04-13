İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Nisan 2025 Pazar / 15 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,1588
  • EURO
    43,6101
  • ALTIN
    3959.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yunus Akgün'den dikkat çeken performans! 20 gole direkt etki
Spor

Yunus Akgün'den dikkat çeken performans! 20 gole direkt etki

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa yürüyen Galatasaray'da Yunus Akgün, bu sezonki performansı ve skora katkısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

TRT Spor13 Nisan 2025 Pazar 14:13 - Güncelleme:
Yunus Akgün'den dikkat çeken performans! 20 gole direkt etki
ABONE OL

Galatasaraylı Yunus Akgün, bu sezon skor üretkenliği ile beğeni topluyor.

Milli futbolcu, 2-0'lık Reeder Samsunspor maçında 1 gol 1 asistle maça damga vurdu. 24 yaşındaki futbolcunun bu sezonki skor katkısı 20'yi buldu.

Yunus Akgün, 25 lig maçında 7 kez gol sevinci yaşarken, 8'de asist yaptı. UEFA Avrupa Ligi'nde 8 maça çıkan Yunus, etkili futbolunu 5 golle süsledi.

Bu sezon tüm kulvarlarda 37 maçta görev alan 24 yaşındaki futbolcu, takımına 12 gol 8 asistlik skor katkısı sağladı.

Yunus Akgün, en skorer sezonunu 2021 - 2022 sezonunda yaşadı. Kiralık olarak forma giydiği Adana Demirspor'da 9 kez fileleri sarsarken, 17 de gol pası vermişti.

Genç futbolcu, sezon sonuna kadar 6 skor katkısı daha yaparsa, kariyer rekorunu egale edecek.

Yönetimin yeni sözleşme görüşmelerinde sona yaklaştığı Yunus Akgün ile önümüzdeki haftalarda masaya oturacağı öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.