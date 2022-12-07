Yunus Akgün'den Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray: "Villarreal ile oynadığımız hazırlık maçında aldığı darbe sonucu dizinde esneme olan Yunus Akgün'ün, bugün hastanede çekilen MR'ında iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır"

Forma şansının günden güne azalması ile takımdan ayrılacağı konuşulan Yunus Akgün geçtiğimiz günlerde Galatasaray ile olan sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatmıştı. Oyuncu maaşı konusunda anlaşamayan iki taraf orta noktada buluşmuş ve anlaşma sağlanmıştı.

Bu yıl Galatasaray ile 10 lig maçında forma giyen genç milli yıldız gol atamazken 1 asist ile oynadı.