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  • Yunus Akgün'den Galatasaray'a mesaj: Hazır olarak geleceğim inşallah
Spor

Yunus Akgün'den Galatasaray'a mesaj: Hazır olarak geleceğim inşallah

Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-2 yenilen Adana Demirspor'da Yunus Akgün, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

16 Mayıs 2022 Pazartesi 22:52 - Güncelleme:
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Adana Demirspor'da forma giyen Yunus Galatasaray maçı sonrası konuştu.

Galatasaray'dan kiralık olarak Adana Demirspor'da forma giyen genç futbolcu, "İki takımı da tebrik ederim. Seyirciye güzel bir maç izlettik. Duygusal bir andı benim için, Galatasaray taraftarları beni destekliyor. Beklentinin farkındayım, hazır geleceğim inşallah. Beklentileri karşılamak istiyorum. Son haftalardaki formsuzluğumuz devam ediyor. Bugün bir ışık verdik. Son maçı kazanıp, galibiyetle bitirmek istiyoruz." dedi.

Yunus Akgün, Montella geldikten sonra yakaladığı için, "Montella hoca geldikten sonra bana çok yardımcı oldu. Bana yeteneğinin farkında ol ve daha çok çalış dedi. Ona çok teşekkür ederim. Kariyerimde çok önemli bir yere sahip." ifadelerini kullandı.

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