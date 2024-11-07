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Spor

Yunus Akgün'den muhteşem gol! Avrupa'yı yine boş geçmedi

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Yunus Akgün, İngiliz ekibi Tottenham ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında harika bir gole imza attı.

7 Kasım 2024 Perşembe 21:21 - Güncelleme:
Yunus Akgün'den muhteşem gol! Avrupa'yı yine boş geçmedi
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UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray evinde İngiliz ekibi Tottenham ile karşılaşıyor.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısında Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün harika bir gole imza attı.

Yunus, maçın 6. dakikasında fileleri havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

4 MAÇTA DA GOL ATTI

Yunus Akgün, bu golle birlikte UEFA Avrupa Ligi'ndeki gol sayısını 4'e çıkardı. Hücum oyuncusu, Avrupa Ligi'ndeki her maçta gol sevinci yaşadı.

Başarılı futbolcu; PAOK, Rigas, Elfsborg ve Tottenham maçında fileleri havalandırdı.

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