UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray evinde İngiliz ekibi Tottenham ile karşılaşıyor.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısında Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün harika bir gole imza attı.
Yunus, maçın 6. dakikasında fileleri havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi.
4 MAÇTA DA GOL ATTI
Yunus Akgün, bu golle birlikte UEFA Avrupa Ligi'ndeki gol sayısını 4'e çıkardı. Hücum oyuncusu, Avrupa Ligi'ndeki her maçta gol sevinci yaşadı.
Başarılı futbolcu; PAOK, Rigas, Elfsborg ve Tottenham maçında fileleri havalandırdı.