Spor

Yunus Akgün'den olay paylaşım! Kerem Aktürkoğlu'ndan cevap gecikmedi

2026 FIFA Dünya Kupası eleme maçında yarın Gürcistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Yunus Akgün ve Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu peş peşe yaptıkları paylaşımlarla birbirlerine göndermede bulundular. İşte o fotoğraflar...

HABER MERKEZİ3 Eylül 2025 Çarşamba 11:25 - Güncelleme:
2026 FIFA Dünya Kupası eleme grubunda A Milli Takım, 4 Eylül'de deplasmanda Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

Mücadelenin hazırlıklarını sürdüren ay-yıldızlı ekipte Yunus Akgün'ün paylaşımı dikkat çekti.

Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, Fenerbahçe'nin Benfica'dan transferi Kerem Aktürkoğlu'na sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafta yer vermedi.

FOTOĞRAFIN ORJİNALİ

YUNUS AKGÜN'ÜN PAYLAŞIMI

Yunus Akgün, Galatasaray'dan eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nu fotoğraftan silerek sosyal medya hesabından paylaştı.

KEREM AKTÜRKOĞLU CEVAP VERDİ

Yunus Akgün'ün paylaşımından dakikalar sonra Kerem Aktürkoğlu da sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

