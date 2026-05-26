Yunus Akgün'den olay yaratacak açıklama! Fenerbahçe sözleri dikkat çekti...

Galatasaray'ın 25 yaşındaki futbolcusu Yunus Akgün, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Milli futbolcu, Fenerbahçe'nin Rizespor karşılaşmasında yaşanan anlara dair dikkat çeken bir itirafta bulunurken, maç sırasında takım içinde yaşananları da anlattı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ26 Mayıs 2026 Salı 20:44
Galatasaray'ın milli futbolcularından Yunus Akgün, çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Kulüp televizyonuna konuşan Yunus Akgün, Fenerbahçe'nin Rizespor maçına ilişkin de bir itirafta bulundu.

Yunus Akgün, Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı, kulübün YouTube kanalındaki "Dominasyon" programında konuştu.

FENERBAHÇE MAÇI İTİRAFI

Yunus Akgün, "Fenerbahçe; Rizespor maçında 2-1 öne geçince Eren sinirlendi, odaya gitti. Ben de gidecektim, Abdülkerim Abi 'Sakın gitme, son dakika golü yiyecekler' dedi. Ben tamamen umutsuzdum, maç bitiyordu zaten. İkinci gol olduğu anda nasıl sevindiğimizi hatırlamıyorum. Abdülkerim Abi ve Uğurcan sandalyeleri almış, koşuyorlar. Benim o anda tansiyonum düşmüş. Herkes yanıma geldi" dedi.

Abdülkerim Bardakcı ise, "Rizespor o gün golü atmasa da zaten biz Gençlerbirliği maçını kazanacaktık. Maç berabere bitince bizim için ayrı bir motivasyon oldu" ifadelerini kullandı.

Buna karşın Yunus Akgün ise, "Sonuçta rakibimiz. Puan kaybettikleri zaman motive oluyoruz" dedi.

