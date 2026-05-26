Galatasaray'ın milli futbolcularından Yunus Akgün, çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Kulüp televizyonuna konuşan Yunus Akgün, Fenerbahçe'nin Rizespor maçına ilişkin de bir itirafta bulundu.

Yunus Akgün, Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı, kulübün YouTube kanalındaki "Dominasyon" programında konuştu.

FENERBAHÇE MAÇI İTİRAFI

Yunus Akgün, "Fenerbahçe; Rizespor maçında 2-1 öne geçince Eren sinirlendi, odaya gitti. Ben de gidecektim, Abdülkerim Abi 'Sakın gitme, son dakika golü yiyecekler' dedi. Ben tamamen umutsuzdum, maç bitiyordu zaten. İkinci gol olduğu anda nasıl sevindiğimizi hatırlamıyorum. Abdülkerim Abi ve Uğurcan sandalyeleri almış, koşuyorlar. Benim o anda tansiyonum düşmüş. Herkes yanıma geldi" dedi.

Abdülkerim Bardakcı ise, "Rizespor o gün golü atmasa da zaten biz Gençlerbirliği maçını kazanacaktık. Maç berabere bitince bizim için ayrı bir motivasyon oldu" ifadelerini kullandı.

Buna karşın Yunus Akgün ise, "Sonuçta rakibimiz. Puan kaybettikleri zaman motive oluyoruz" dedi.