13 Şubat 2026 Cuma
  • Yunus Akgün'den rekor başlangıç: RAMS Park'ta erken gol
Spor

Yunus Akgün'den rekor başlangıç: RAMS Park'ta erken gol

Galatasaray, Eyüpspor karşısında maça Yunus Akgün'ün 2. dakikadaki golüyle başladı. Bu gol, sarı-kırmızılıların sezon iç sahadaki en erken golü oldu.

13 Şubat 2026 Cuma 20:30
Yunus Akgün'den rekor başlangıç: RAMS Park'ta erken gol
Süper Lig'in 22. haftasında Eyüpspor'u konuk eden Galatasaray, maça golle başladı.

Sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Yunus Akgün'ün attığı golle 1-0 öne geçti.

Mücadelenin başında savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Victor Osimhen, bekletmeden ortasını yaptı. Altıpas içerisinde iyi yükselen Yunus Akgün'ün kafa vuruşu ağlarla buluştu ve Galatasaray'a erken üstünlüğü getirdi.

BU SEZONKİ EN ERKEN İÇ SAHA GOLÜ

Yunus Akgün, Süper Lig'de son iki haftada üst üste kafa golü atarak dikkat çekti. Genç futbolcu ayrıca Galatasaray'ın bu sezon iç sahada attığı en erken gole de imza atmış oldu.

FORM GRAFİĞİ YÜKSELİYOR

Son haftalardaki performansıyla öne çıkan Yunus Akgün, son 3 maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

LİG PERFORMANSI

Yunus Akgün, bu sezon Süper Lig'de 19 maçta forma giyerken 5 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

