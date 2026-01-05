Yunus Akgün'den Sane'ye övgü: Çok önemli bir oyuncu

Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, Süper Kupa'da Trabzonspor karşısında aldıkları galibiyeti değerlendirdi.

Milli futbolcu, "Takımı kutlarım. Taraftara teşekkür ederim. Trabzonspor'u da tebrik ederim. Onlar da zor bir süreçten geçiyor, onları büyük camia ve üstesinden geçeceklerdir." dedi.

Yunus Akgün, Leroy Sane'nin kendisine asistiyle ilgili, "Leroy Sane çok önemli bir oyuncu, yükselen bir performansı var. Sahada bize çok katkı sağlıyor. Onunla iyi anlaşıyorum ve beni de motive ediyor. Böyle devam ederiz inşallah." diye konuştu.

Yunus Akgün, "Cumartesi günü final maçına çıkacağız. Galatasaray olarak bu kupayı almak istiyoruz." sözlerini sarf etti.