İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Temmuz 2023 Salı / 1 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,935
  • EURO
    30,26
  • ALTIN
    1713.81
  • BIST100
    6365
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yunus Akgün'e Fransız ekibi Nantes talip oldu
Spor

Yunus Akgün'e Fransız ekibi Nantes talip oldu

Galatasaray'ın milli yıldızı Yunus Akgün'ün Nantes kulübüne transfer olmaya yakın olduğu belirtildi.

18 Temmuz 2023 Salı 18:18 - Güncelleme:
Yunus Akgün'e Fransız ekibi Nantes talip oldu
ABONE OL

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ederken flaş bir ayrılık ihtimali ortaya çıktı.

ANLAŞMA YAKIN

Fransız basını Foot Mercato'nun haberine göre; Nantes, Yunus Akgün için Galatasaray ile görüştüğü ve anlaşmanın yakın olduğu belirtildi.

NANTES'I KABUL ETTİ

Habere göre, milli oyuncunun Nantes'ın teklifini kabul ettiği ve kulüplerin anlaşmasını beklediği aktarıldı.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Nantes kulübünün, sarı kırmızılılara satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı ve görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.

YUNUS AKGÜN KİMDİR?

23 yaşındaki Yunus Akgün, geçen sezon Galatasaray'da 28 maça çıktı, 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.