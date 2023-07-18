Yunus Akgün'e Fransız ekibi Nantes talip oldu

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ederken flaş bir ayrılık ihtimali ortaya çıktı.

ANLAŞMA YAKIN

Fransız basını Foot Mercato'nun haberine göre; Nantes, Yunus Akgün için Galatasaray ile görüştüğü ve anlaşmanın yakın olduğu belirtildi.

NANTES'I KABUL ETTİ

Habere göre, milli oyuncunun Nantes'ın teklifini kabul ettiği ve kulüplerin anlaşmasını beklediği aktarıldı.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Nantes kulübünün, sarı kırmızılılara satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı ve görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.

YUNUS AKGÜN KİMDİR?

23 yaşındaki Yunus Akgün, geçen sezon Galatasaray'da 28 maça çıktı, 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.