Yunus Akgün'e La Liga'dan sürpriz talip

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrası formayı alan ve takımın vazgeçilmezlerinden olan Yunus Akgün, Avrupa ekiplerinin radarında.

Son olarak İspanyol basınından milli futbolcu için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

LİSTENİN BAŞINDA

Umar Sadiq'in ayrılma ihtimaline karşın arayışa geçen Real Sociedad'ın ara transfer dönemi için listesinin başında Yunus Akgün olduğu belirtildi. 24 yaşındaki futbolcunun, Real Sociedad'ın hücum hattı için önemli bir parça olabileceği aktarıldı.

BİRÇOK TALİBİ VAR

Öte yandan Yunus Akgün için adı geçen tek Avrupa ekibi, Real Sociedad değil. Benfica, Everton ve Eintracht Frankfurt'un da Yunus Akgün'ü radarına aldığı ifade edildi.

Yunus Akgün bu sezon Galatasaray formasıyla 23 maçta boy gösterdi. 24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol ve 6 asistlik skor katkısı sağladı.