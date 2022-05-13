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  • Yunus Akgün'e öyle bir kulüp talip oldu ki... Bonservis rakamı resmen belli oldu!
Spor

Yunus Akgün'e öyle bir kulüp talip oldu ki... Bonservis rakamı resmen belli oldu!

Yunus Akgün sezon sonunda bonservisini elinde bulunduran Galatasaray'a dönmeye hazırlanıyordu. Ancak Adana Demirspor kiralık olarak formasını giyen Yunus Akgün için harekete geçti. 21 yaşındaki oyuncu için sarı-kırmızılılara 5 milyon euroluk teklifte bulunuldu. İşte detaylar...

13 Mayıs 2022 Cuma 17:27 - Güncelleme:
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Sezon sonunda Galatasaray'a dönecek Yunus Akgün için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Diriliş Postası'nın haberine göre Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak sarı kırmızılıların oyuncusu Yunus Akgün için 5 milyon euro bonservis teklifinde bulundu.

YUNUS AKGÜN'E SÜRPRİZ TALİP

Süper Lig'de bu sezon başarılı performans gösteren ve Milli Takım'a çağrılan Yunus Akgün için Murat Sancak devreye girdi. Adana Demirspor başkanı yıldız oyuncuyu kadrosunda tutmak istiyor. Yunus Akgün ise önümüzdeki sezon Galatasaray'da forma giymek istiyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN ALTERNATİFİ

Galatasaray'ın Yunus Akgün teklifi için dönüş yapmadığı ancak genç yıldızı gelecek sezon Kerem Aktürkoğlu'nun satışı gerçekleşirse kadroda yerine düşündüğü biliniyor.

YUNUS AKGÜN'ÜN PERFORMANSI

Adana Demirspor'da bu sezon 36 maça çıkan Yunus Akgün 8 gol 9 asistlik performans gösterdi. 32 kez ilk 11'de sahaya çıkan oyuncu Süper Lig'de 7 gol 6 asist yaptı. Yunus Akgün Türkiye Kupası'nda 4 kez sahaya çıkarken 1 gol 3 asist yapmayı başardı.

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