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Spor

Yunus Akgünlü Leicester City, turu kaptı!

İngiltere FA Cup 3. turda Leicester City deplasmanda Millwall'ı 3-2 yenerek bir tur biletini aldı.

6 Ocak 2024 Cumartesi 17:59 - Güncelleme:
Yunus Akgünlü Leicester City, turu kaptı!
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İngiltere FA Cup 3. turda Joe Edwards'ın ekibi Millwall ile Enzo Maresca'nın yönetimindeki Leicester City karşı karşıya geldi.

The Den'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Leicester City 3-2 kazanırken goller; 16. dakikada Cesare Casadei, 39. dakikada Ricardo Pereira ve 61. dakikada Thomas Cannon kaydetti.

Ev sahibi Millwall'ın gollerini ise 56. dakikada Duncan Watmore ve 86. dakikada Zian Flemming kaydetti.

Leicester City'de maça ilk 11'de başlayan Yunus Akgün, 72 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Leicester City üst tura yükselirken, Millwall kupaya veda etti.

NEWCASTLE 3 GOLLE BİR ÜST TURA YÜKSELDİ

Öte yandan FA Cup 3. tur maçında Sunderland ile Newcastle United karşı karşıya geldi. Of Light Stadyumu'nda oynanan maçı Newcastle United 3-0 kazandı.

Newcastle United'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Daniel Ballard (K.K), 46 ve 90. (P) dakikalarda Alexander Isak kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Newcastle United, adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

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