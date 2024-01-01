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Spor

Yunus Akgünlü Leicester evinde 4 golle galip geldi

Championship'in 26. haftasında Huddersfield Town'u konuk eden Leicester City sahadan 4-1 galip ayrıldı. Ev sahibi ekipte milli futbolcu Yunus Akgün 90 dakika sahada kaldı.

1 Ocak 2024 Pazartesi 20:29 - Güncelleme:
Yunus Akgünlü Leicester evinde 4 golle galip geldi
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İngiltere Championship'in 26. haftasında Leicester City, sahasında Huddersfield Town ile karşı karşıya geldi. Leicester City, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Leicester'a galibiyeti getiren golleri 40 ve 61. dakikalarda Thomas Christopher Cannon, 47. dakikada Ricardo Pereira ve 77. dakikada Stephy Mavididi attı. Leicester City'nin tek golü 63. dakikada Michal Helik'ten geldi.

Leicester City'de milli futbolcu Yunus Akgün, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Leicester City, ligde 65 puana yükseldi. Huddersfield Town, 25 puanda kaldı.

Leicester City, ligde bir sonraki hafta Coventry deplasmanına gidecek. Huddersfield Town, sahasında Plymouth'u konuk edecek.

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