Yunus Akgün'ün golüne Kerem Aktürkoğlu'ndan olay yorum

UEFA Avrupa Ligi'nde Rigas Skola deplasmanına konuk olan Galatasaray'da ilk yarıya damga vuran isimlerden biri Yunus Akgün oldu.

Milli futbolcu, Rigas karşısında ilk golde topu ceza sahasına getiren isim oldu. Yunus'un bu gol öncesindeki çalımları dikkat çekti. Milli futbolcu, 38. dakikada ise fileleri havalandırdı.

Galatasaray, Yunus Akgün'ün performansına kayıtsız kalmadı ve bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılı takımın paylaşımında, "Mini Messi" ifadeleri yer aldı.

Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu da Yunus için, "Durdurulamıyor." şeklinde paylaşım yaptı.