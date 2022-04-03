Yunus Akgün'ün hayalleri yıkıldı! Hüsrana uğradı

A Milli Takım'da 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin açıklanan aday kadrosunda Yunus Akgün de yer almıştı. Milli Takım hayaline kavuşan Yunus Akgün, Portekiz ve İtalya maçında hiç forma şansı alamadı.

YUNUS AKGÜN, MİLLİ TAKIM HAYALİNE KAVUŞTU

Yunus Akgün, Adana Demirspor'daki performansıyla büyük beğeni toplamıştı ve uzun süredir Milli Takım'dan çağrılması bekleniyordu. Milli Takım'ın açıklanan 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off karşılaşmaları aday kadrosunda Adana Demirspor'un genç oyuncusu Yunus Akgün de yer almıştı.

YUNUS AKGÜN HİÇ FORMA ŞANSI BULAMADI

Milli Takım hayaline kavuşan Yunus Akgün, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde oynanan Portekiz maçı ve İtalya ile oynanan hazırlık maçında hiç süre alamadı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Yunus Akgün, bu sezon Adana Demirspor formasıyla 31 resmi maçın 27'sinde ilk 11'de yer aldı. 21 yaşındaki sağ kanat, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 14 asistle takımına katkıda bulundu.