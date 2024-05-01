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Spor

Yunus Akgün'ün performansı göz doldurdu

Sezon başında Galatasaray'dan Leicester City'e kiralık olarak giden milli yıldız Yunus Akgün son oynanan Preston North End maçında performansıyla büyük beğeni topladı.

Takvim1 Mayıs 2024 Çarşamba 17:30 - Güncelleme:
Yunus Akgün'ün performansı göz doldurdu
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İngiltere Championship'in 45. hafta mücadelesinde şampiyonluğu garantileyen Leicester City, Preston North End'e konuk oldu.

Deepdale Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Leicester City ev sahibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Leicester'e galibiyeti getiren golleri 36 ve 52. dakikalarda Jaime Vardy 67. dakikada ise Kasey McAteer attı. Leicester City' de Yunus Akgün ilk 11'de başladı.

75 dakika boyunca sahada kalan milli futbolcu performansıyla 7,7 reyting aldı ve taraftarlarını mest etti. Sezon başında Galatasaray'dan Leicester City'ye kiralık olarak giden Yunus İngiliz ekibinde 28 maçta forma giyip 2 gol, 3 asist kaydetti.

LEICESTER KARAR VERECEK

Şarta bağlı opsiyonla kiralanan Yunus'un Leicester'da kalıp kalmayacağına İngiliz ekibi karar verecek.

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