Yunus Akgün'ün sağlık durumu hakkında açıklama

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, kasığında ağrısı bulunan milli futbolcu Yunus Akgün'ün ameliyat edilip edilmeyeceğine birkaç gün içinde karar vereceklerini söyledi.

İnce, sakatlığı bulunan Yunus Akgün ve İlkay Gündoğan durumu hakkında bilgi verdi.

Yunus'un MR'ını çektiklerini aktaran İnce, "Osteitis pubis benzeri bulgular var ama muayene kliniğimiz o ağrının osteitis pubis ağrısı olmadığı yönünde. O yüzden üstüne gittik. Daha ileri tetkikler yaptık. Ultrason tetkikleri sonucu kasık fıtığı olduğu teşhisine ulaştık. Kasık fıtığında da futbolcu dönem dönem o ağrıyla oynayabilir. Ancak o ağrı performansı çok etkileyecek seviyeye çıkabilir ve oynatmayabilir. Birkaç gün dinlendirdikten sonra önümüzdeki günlerde bir karar vereceğiz. Ya hızlı bir şekilde ameliyat edip 4-6 haftalık bir periyodun sonunda tekrar dönmesini planlayacağız ya da ağrıları tolere edebildiği bir formül olursa bu şekilde devam edeceğiz. Onu önümüzdeki günlerdeki egzersiz testleriyle belirleyeceğiz. Bugün için performansını çok etkilediğinden bizimle beraber olmayacak. Birkaç gün içerisinde ameliyat olup olmayacağına karar vereceğiz." diye konuştu.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan İlkay Gündoğan'ın tedavisinin devam ettiğini vurgulayan İnce, "İlkay'ın tedavisi gayet iyi gidiyor. Saha çalışmalarına başladı. Bu maç riske edebileceğimiz seviyede değil. Onun tedavisine devam edeceğiz. En geç milli arayla bizimle olacak." ifadelerini kullandı.