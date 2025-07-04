Sözleşme uzatma görüşmelerinde henüz ilerleme kaydedilemeyen Yunus Akgün'ün talipleri artmaya devam ediyor. Alman ekibi Dortmund'dan sonra Fransız devi Marsilya da 24 yaşındaki kanat oyuncusuyla yakından ilgileniyor.

Başarılı oyuncunun serbest kalır maddesi 11 milyon euro.... Genç yeteneğin, G.Saray'ın sözleşme uzatma görüşmelerine göre kararını vereceği de gelen haberler arasında.Geçen sezon kazanılan şampiyonlukta başrollerden birini oynayan Yunus, 44 maçta 12 gol atarken 14 golün de hazırlayıcısı oldu. Yunus Akgün'ün, Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılının Haziran ayında sona eriyor. Sarı-Kırmızılılar, milli yıldıza 4 yıllık yeni bir sözleşme teklif ediyor. İdareciler, yeni yapılacak anlaşmada 11 milyon euroluk serbest kalır maddesini de kaldırmak istiyor. Yunus Akgün'ün güncel piyasa değeri 14 milyon euro...