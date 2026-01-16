Yunus Emre Konak sezon sonuna kadar Oxford United'da

İngiltere Premier Lig ekibi Brentford'da forma giyen milli futbolcu Yunus Emre Konak, sezon sonuna kadar İngiltere Championship'te bulunan Oxford United'a kiralandı.

20 yaşındaki orta sahanın kiralık sözleşmesinde herhangi bir satın alma opsiyonu bulunmuyor.

BRENTFORD KARNESİ

2024 yılının Ocak ayında Sivasspor'dan Brentford'a 4.5 milyon Euro karşılığında transfer olan Yunus Emre Konak, 14 resmi maça çıktı ancak gol ve asist katkısında bulunamadı.

Sivasspor'un Yunus Emre'nin bir sonraki satışından %12.5 payı bulunuyor.