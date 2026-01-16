İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ocak 2026 Cuma / 28 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,284
  • EURO
    50,2862
  • ALTIN
    6423.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yunus Emre Konak sezon sonuna kadar Oxford United'da
Spor

Yunus Emre Konak sezon sonuna kadar Oxford United'da

Premier Lig'de Brentford forması giyen Yunus Emre Konak, Championship ekiplerinden Oxford United ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı.

HABER MERKEZİ16 Ocak 2026 Cuma 00:44 - Güncelleme:
Yunus Emre Konak sezon sonuna kadar Oxford United'da
ABONE OL

İngiltere Premier Lig ekibi Brentford'da forma giyen milli futbolcu Yunus Emre Konak, sezon sonuna kadar İngiltere Championship'te bulunan Oxford United'a kiralandı.

20 yaşındaki orta sahanın kiralık sözleşmesinde herhangi bir satın alma opsiyonu bulunmuyor.

BRENTFORD KARNESİ

2024 yılının Ocak ayında Sivasspor'dan Brentford'a 4.5 milyon Euro karşılığında transfer olan Yunus Emre Konak, 14 resmi maça çıktı ancak gol ve asist katkısında bulunamadı.

Sivasspor'un Yunus Emre'nin bir sonraki satışından %12.5 payı bulunuyor.

  • Yunus Emre Konak
  • Brentford
  • Oxford United

ÖNERİLEN VİDEO

Trafikte tehlikeli oyun: Çocuklar yürekleri ağza getirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.