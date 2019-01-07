Yunus Mallı Fenerbahçe yolunda Transferde hız kesmeyen Fenerbahçe, Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın gurbetçi yıldızı Yunus Mallı ve kulübü Wolfsburg ile her konuda prensip anlaşmasına vardı. Ersun Yanal onay verirse 1.5 yıllık kiralık imzalar atılacak.