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Yunus Mallı Fenerbahçe yolunda

Transferde hız kesmeyen Fenerbahçe, Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın gurbetçi yıldızı Yunus Mallı ve kulübü Wolfsburg ile her konuda prensip anlaşmasına vardı. Ersun Yanal onay verirse 1.5 yıllık kiralık imzalar atılacak.

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Sadık Çiftpınar'a 4.5 yıllık imza attıran Fenerbahçe, Serdar Aziz ve Tolgay Arslan konusunda oyuncuların kulüpleriyle olan sorunlarını halletmesini bekliyor.

İki futbolcu parasal konuları hallettikleri an sarılacivertli takıma imza atacaklar. Kanarya, hücum bölgesinde alternatifleri artırmak içinse Yunus Mallı'yı gündemine aldı. Oyuncu ve kulübü Wolfsburg ile 1.5 yıllık kiralama konusunda prensip anlaşmasına varıldı.

 

Bu transferde son kararı teknik direktör Ersun Yanal verecek. 26 yaşındaki orta saha için Yanal'ın olumsuz görüş bildirmesi ihtimaline karşılık alternatifi de hazırda tutuluyor.

Sarı-lacivertliler, Göztepeli Yasin Öztekin'in transferi konusunda önemli aşama kaydetti. Ancak Yunus transferinin mutlu sonla tamamlanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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