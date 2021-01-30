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Spor

Yunus Mallı Trabzonspor için geldi! ''Transferim kesinleşti''

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Yunus Mallı, 'Türkiye'ye gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. İnşallah güzel bir süreç olur. Transferim kesinleşti diyebiliriz' dedi.

DHA30 Ocak 2021 Cumartesi 17:15 - Güncelleme: 30 Ocak 2021 Cumartesi 17:24
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Almanya'nın Hannover kentinden İstanbul Havalimanı'na gelen Yunus Mallı, burada DHA mikrofonlarına konuştu. Saat 18.35'te Trabzon uçağına binecek olan futbolcu yaptığı açıklamada, şunları söyledi;

"Yolculuk iyi geçti ama daha yolun sonuna gelmedik. Şu an, Türkiye'ye gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Heyecanlıyım da. İnşallah güzel bir süreç olur. Transferim kesinleşti diyebiliriz. Trabzon'da yapmamız gereken birkaç şey kaldı. Onları da hallettikten sonra zaten kulüp gerekli açıklamayı yapacaktır. Mutlu ve heyecanlıyım."

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