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Spor

Yunus Mallı Trabzonspor ile anlaştı

Trabzonspor, Almanya Bundesliga'da Wolfsburg forması giyen milli furbolcu Yunus Mallı ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

29 Ocak 2021 Cuma 20:23 - Güncelleme: 29 Ocak 2021 Cuma 20:23
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Transferin son günlerinde atağa kalkan Trabzonspor, uzun süredir gündeminde olan gurbetçi oyuncu Yunus Mallı ile anlaşma sağladı.

Bild Gazetesi'nin haberine göre bordo-mavililer, Wolfsburg'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli oyuncu ile yaptığı son toplantıda anlaşmaya vardı.

Trabzonspor'un Wolfsburg'a 1 milyon euronun altında bir bonservis bedeli ödeyeceği ve transferin kısa sürede açıklanacağı kaydedildi.

Wolfsburg Teknik Direktörü Glasner de Yunus'un planlarında olmadığı için ayrılacağını söylerken, "Onunla net bir görüşme yaptım. Orta sahada 6 oyuncu daha var. Diğerlerini onun önünde gördüğümü söyledim ve o da bunu profesyonelce karşıladı" ifadelerini kullandı.

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