İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8742
  • EURO
    6,5273
  • ALTIN
    293.995
  • BIST100
    121204
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yunus Mallı, sezon sonuna kadar Union Berlin'e kiralandı
Spor

Yunus Mallı, sezon sonuna kadar Union Berlin'e kiralandı

Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da forma giyen milli futbolcu Yunus Mallı, sezon sonuna kadar Union Berlin'e kiralandı.

17.01.2020  14:44 - Güncelleme: 17.01.2020  15:03

Ocak transfer döneminde Beşiktaş ile adı geçen milli futbolcu Yunus Mallı'nın yeni takımı resmen belli oldu.

Wolfsburg Kulübü'nden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki 10 numaranın Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'e kiralandığını duyurdu. Anlaşmada satın alma opsiyonunun olmadığı belirtildi.

Transferinin ardından açıklama yapan Yunus Mallı, "Union Berlin transfer için uğraştı ve buraya geldiğim için mutluyum. Bir an evvel oynamayı sabırsızlıka bekliyorum. Takım, sezonun ilk yarısında iyi işler yaptı. Şimdi bu birlikteliği sürdürerek yolumuza devam etmeliyiz. Sezonun ilk yarısında fazla oynamadım ve bu durumdan mutlu değildim. Bu yüzden sahaya çıkmak ve takıma katkı sağlamak istiyorum. Transferim için uğraşan herkese teşekkür ederim" dedi.

Union Berlin yöneticisi Oliver Ruhnert "Yunus Mallı, bireysel yetenekleri sayesinde bize büyük katkı sağlayacaktır. Bundesliga'da oldukça geniş deneyime sahip ve hücum anlamında yaratıcı bir oyuncu. Yunus Mallı'nın biz seçmesi nedeniyle mutluyuz, Wolfsburg'a da teşekkür ederiz" açıklamasını yaptı.

Bu arada Yunus Mallı'nın Uninon Berlin'de 18 numaralı formayla mücadele edecek.

Polise ateş etmek isteyen şüpheli ayağından vurularak etkisiz hale getirildi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yeni Sultan Türk çıktı!
Yeni Sultan Türk çıktı!

Yeni Sultan Türk çıktı!

Yunan Başbakan, Berlin'deki Libya Konferansı'nı tehdit etti: Türkiye iptal etsin
Yunan Başbakan, Berlin'deki Libya Konferansı'nı tehdit etti: Türkiye iptal etsin

Yunan Başbakan, Berlin'deki Libya Konferansı'nı tehdit etti: Türkiye iptal etsin

Avrupa denklem dışı kaldı: Türkiye’nin liderliğini itiraf ettiler
Avrupa denklem dışı kaldı: Türkiye’nin liderliğini itiraf ettiler

Avrupa denklem dışı kaldı: Türkiye’nin liderliğini itiraf ettiler

Bölge ülkelerine 'yeni kanal' teklifi
Bölge ülkelerine 'yeni kanal' teklifi

Bölge ülkelerine 'yeni kanal' teklifi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.