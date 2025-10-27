Yunusemre filede 2'de 2 yaptı

Kadınlar Voleybol 2. Lig'de Manisa'yı temsil eden Yunusemre Belediyespor, 6. haftada konuk ettiği Aliağa KZY Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup etti. Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maçta baştan sona üstün oynayan Kırmızı Beyazlılar, galibiyete 25-20, 25-15 ve 25-20'lik setlerle ulaştı. Bu sonuçla ligdeki ikinci zaferini elde eden Yunusemre'nin sultanları, gruptaki puanını 6'ya çıkardı.

Karşılaşmayı Kulüp Başkanı Bülent Kanik, yöneticiler Metin Keleş, Yadigar Şahin, Şenol Özkaya ve çok sayıda voleybolsever izledi.

Yunusemre Belediyespor ligin 7. haftasında 28 Ekim Salı günü saat 19.00'da Akhisargücü'ne konuk olacak.