27 Ekim 2025 Pazartesi
Spor

Yunusemre filede 2'de 2 yaptı

Yunusemre Belediyespor Voleybol A Takımı, konuk ettiği Aliağa KZY Spor Kulübü'nü set vermeden yenerek üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

27 Ekim 2025 Pazartesi 11:26
Kadınlar Voleybol 2. Lig'de Manisa'yı temsil eden Yunusemre Belediyespor, 6. haftada konuk ettiği Aliağa KZY Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup etti. Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maçta baştan sona üstün oynayan Kırmızı Beyazlılar, galibiyete 25-20, 25-15 ve 25-20'lik setlerle ulaştı. Bu sonuçla ligdeki ikinci zaferini elde eden Yunusemre'nin sultanları, gruptaki puanını 6'ya çıkardı.

Karşılaşmayı Kulüp Başkanı Bülent Kanik, yöneticiler Metin Keleş, Yadigar Şahin, Şenol Özkaya ve çok sayıda voleybolsever izledi.

Yunusemre Belediyespor ligin 7. haftasında 28 Ekim Salı günü saat 19.00'da Akhisargücü'ne konuk olacak.

  • Yunusemre Belediyespor
  • voleybol
  • Aliağa KZY Spor Kulübü

