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Spor

Yunusemreli pehlivanlardan iki gümüş madalya

Yunusemre Belediyesi Yağlı Güreş Takımı'ndan Melih Özdemir ve İsmail Erkoç, Denizli'nin Beyağaç İlçesi'nde düzenlenen 13. Geleneksel Hüseyin Çokal Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde gümüş madalya kazandı.

IHA5 Ağustos 2024 Pazartesi 09:52 - Güncelleme:
Yunusemreli pehlivanlardan iki gümüş madalya
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Yunusemre Belediyesi Yağlı Güreş Takımı'nın başarılı pehlivanları Melih Özdemir ve İsmail Erkoç, katıldıkları turnuvalarda Manisa'ya madalyalar kazandırmaya devam ediyor. İki güreşçi, Denizli'nin Beyağaç İlçesi'nde düzenlenen 13.Geleneksel Hüseyin Çokal Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde gümüş madalyaya imza atarak başarılarına yenisini ekledi. Melih Özdemir deste büyük boyda, İsmail Erkoç da tozkoparan boyunda güçlü rakiplerini yenerek final oynama başarısı gösterdi. Yunusemre Belediyesi Yağlı Güreş Takımı Antrenörü Ali Gökçen yaptığı açıklamada, Manisa'yı gururla temsil ettikleri için mutlu olduklarını söyledi. İki sporcuyu tebrik eden Gökçen, "Madalya renginin altın olmasını çok istemiştik ama şanssız maçlar çıkardık. Böylesine zor bir turnuvadan gümüş madalya ile ayrılmak da önemli bir başarı. Her turnuvada üzerine koyarak daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Gençlerimizin çalışma disiplininden memnunuz. Hayallerimiz var. Altyapımızdan yetiştirdiğimiz iki değerli sporcumuzun gelecekte başpehlivan olacağına inanıyoruz" dedi.

  • Yunusemre
  • pehlivan
  • gümüş madalya

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