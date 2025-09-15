2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya'ya 88-83 yenilen A Milli Basketbol Takımı, ikinci oldu.

12 Dev Adam, bugün yurda döndü. Çok sayıda vatandaş, basketbol takımını karşılamak için İstanbul Havalimanı'na gitti.

ERGİN ATAMAN: TÜRK MİLLETİNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Havalimanında konuşma yapan A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman "Şampiyona boyunca bizleri bağrına basan tüm Türk milletine çok teşekkür ediyoruz. Şampiyonluğu getirmeyi çok istiyorduk. Türk halkına, gençlere basketbolu yeniden sevdirdiği için oyuncularımıza teşekkür ediyorum." dedi.

ALPEREN ŞENGÜN: SÖZÜMÜZÜ TUTACAĞIZ

Alperen Şengün ise "Buralara geri geleceğiz. 12 Dev Adam ruhu geri döndü. Biz daha genç bir takımız, size sözümüzü tutacağız. O kupayla birlikte geri döneceğiz." ifadelerini kullandı.

İKİNCİ KEZ GÜMÜŞ MADALYA

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci gümüş madalyası aldı.

Milliler, 24 yıl sonra ikinci kez çıktığı finalde yine şampiyonluk kupasına uzanamadı.

Ay-yıldızlı ekip, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan EuroBasket 2001 finalinde de Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olmuştu.