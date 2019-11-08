24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7541
  • 6,366
  • 274.597
  • 103544
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Yürüyen ölüleri artık istemiyoruz

REAL Madrid maçında futbolculara tepkilerini “Adam gibi oynayın, sabrımızı taşırmayın” sözleriyle gösteren taraftarların öfkesi bitmiyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

STAR

REAL Madrid maçında futbolculara tepkilerini “Adam gibi oynayın, sabrımızı taşırmayın” sözleriyle gösteren taraftarların öfkesi bitmiyor. Sosyal medyada en fazla tepki gösterilen isimler arasında yer alan Nagatomo ve Mariano için “Yürüyen ölüleri artık takımda görmek istemiyoruz” paylaşımları yapıldı. Beşiktaşlı Babel’in önceki gün Liverpool kulübünün 8-0’lık galibiyetinin yıldönümü için yaptığı paylaşımı beğenmesine de yoğun tepki olurken, eski futbolculardan Nouma, G.Saraylı oyuncuya 6-0’ı ima ederek, ““Günaydın, pamuk şeker bugün bişey yazmış mı” paylaşımında bulundu. Bu arada Fener’in eski oyuncuları Tuncay Şanlı ile Baroni de 6-0’lık skora gönderme yaptılar.

Evanjelist örgüt, Suriye´de YPG/PKK´lı teröristleri böyle kurtarmış

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

O soruya Başkan Erdoğan'dan gülümseten yanıt: Onlar buraya uğramazlar

O soruya Başkan Erdoğan'dan gülümseten yanıt: Onlar buraya uğramazlar

Korkutan görüntü! Düzinelerce yılanın arasına oturdu

Korkutan görüntü! Düzinelerce yılanın arasına oturdu

Ankara'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı

Çelik: Bir dışlamaya maruz kalmalarına izin verilmeyecek

Çelik: Bir dışlamaya maruz kalmalarına izin verilmeyecek

Medipol Başakşehir çok farklı

Medipol Başakşehir çok farklı

Beşiktaş'tan erken veda

Beşiktaş'tan erken veda

Fatih'te 4 kardeşin ölümüyle ilgili yeni gelişme! Soruşturma açıldı

Fatih'te 4 kardeşin ölümüyle ilgili yeni gelişme! Soruşturma açıldı

Valilikten 4 kardeşin ölümüyle ilgili açıklama

Valilikten 4 kardeşin ölümüyle ilgili açıklama
 

POPÜLER HABERLER

O soruya Başkan Erdoğan´dan gülümseten yanıt: Onlar buraya uğramazlar

O soruya Başkan Erdoğan´dan gülümseten yanıt: Onlar buraya uğramazlar

Dayanılmaz ağrılarla hastaneye kaldırıldı... Kulağından öyle bir şey çıktı ki!

Dayanılmaz ağrılarla hastaneye kaldırıldı... Kulağından öyle bir şey çıktı ki!

Vahayı andırıyor... Görüntüsüyle dikkat çekiyor

Vahayı andırıyor... Görüntüsüyle dikkat çekiyor

Yer: Rize! Yeraltından çıkan buharın sırrı araştırılıyor

Yer: Rize! Yeraltından çıkan buharın sırrı araştırılıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA