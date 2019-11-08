Yürüyen ölüleri artık istemiyoruz

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REAL Madrid maçında futbolculara tepkilerini “Adam gibi oynayın, sabrımızı taşırmayın” sözleriyle gösteren taraftarların öfkesi bitmiyor. Sosyal medyada en fazla tepki gösterilen isimler arasında yer alan Nagatomo ve Mariano için “Yürüyen ölüleri artık takımda görmek istemiyoruz” paylaşımları yapıldı. Beşiktaşlı Babel’in önceki gün Liverpool kulübünün 8-0’lık galibiyetinin yıldönümü için yaptığı paylaşımı beğenmesine de yoğun tepki olurken, eski futbolculardan Nouma, G.Saraylı oyuncuya 6-0’ı ima ederek, ““Günaydın, pamuk şeker bugün bişey yazmış mı” paylaşımında bulundu. Bu arada Fener’in eski oyuncuları Tuncay Şanlı ile Baroni de 6-0’lık skora gönderme yaptılar.