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Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'le ilgili kararını verdi

Ağaoğlu, Avrupa devlerinin istediği iki yıldız için bu yorumu yapıp, “Biz yetiştirdiğimiz futbolcuları marka elçimiz olarak, Türkiye’nin temsilcisi olarak görüyoruz” diye konuştu.

  • StarSpor
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TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Star Gazetesi’ni ziyaret etti.. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Avrupa kulüplerinin peşinde olduğu genç oyuncuları Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür’ü takımda tutma niyetinde olduklarını söyledi. Ağaoğlu, “Tabii ki bu oyuncularımızı Avrupa’nın en iyi kulüplerinde görmek isteriz ama bir yandan da kadroyu muhafaza ve takviye düşüncesi içinde bir Trabzonspor var. O yüzden bu konuyla ilgili verilmiş bir karar yok. Bu iki oyuncumuzu da diğer birkaç oyuncumuzu da zaten uzun zamandır Avrupa’nın önde gelen liglerinin scoutları sürekli izliyorlar. Gittikleri yerde oynamaları lazım. Biz sırf para için oyuncu gönderme niyetinde değiliz. Biz yetiştirdiğimiz futbolcuları marka elçimiz olarak, Türkiye’nin temsilcisi olarak görüyoruz. Rakam söylemem” diye konuştu.

Biz en fazla 3-6 transfer yaparız

Ağaoğlu, “ Her sene 100’e yakın oyuncu izliyoruz. Hepsini almayacağız. En çok 3-6 arasında transfer yapacağız. Alacağımız oyuncular bize uyacak. Yaş, milliyet, oyuncunun yapısı, karakteri, yeteneği, hepsi kriter” dedi.

Karaman’la yola devam ediyoruz

TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu, herhangi bir teknik direktör arayışları olmadığını belirterek, “Biz hocamızla (Ünal Karaman) yolumuza devam ediyoruz. Niye imzalandı, niye imzalanmadı. Müsaade etsinler de o yönetimin plan, programı dahilinde yürüyen, hocanın kendisinin de vakıf olduğu bir konu. Burada her hangi bir sıkıntı yok. Alternatif hoca listemiz falan da yok. Alakası da yok. Yakın uzak alakası yok” ifadelerini kullandı. Karaman, kalan 2 haftada da görev yapması durumunda Bordo-Mavili ekipte şampiyonluklar yaşayarak kupalar kaldıran Ahmet Suat Özyacı, Özkan Sümer ve Şenol Güneş’in ardından futbol oynadıktan sonra hoca olarak bir sezonu tamamlayan 4. kişi olacak.

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