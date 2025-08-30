Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki yıldız adayı Yusuf Akçiçek için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

ARAPLAR PEŞİNDE

İtalyan gazeteci Gianluigi Longari, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in Fenerbahçeli futbolcu Yusuf Akçiçek için girişimlere başladığını duyurdu.

Longari'nin aktardığı bilgiye göre, Al Hilal kulübü sarı-lacivertlilerde forma giyen Yusuf Akçiçek'in transferi için görüşmelerini sürdürüyor.

EN AZ 20 MİLYON EURO BEKLENİYOR

Fenerbahçe, büyük gelir elde etmeyi hedeflediği Yusuf Akçiçek için en az 20 milyon euro bekliyor.

Kulüplerden ve oyuncunun temsilcilerinden ise konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Fenerbahçe formasıyla 27 kez maça çıkan Yusuf Akçiçek, A Milli Takım aday kadrosunda yer alan isimler arasında bulunuyor.