Yusuf Akçiçek: Daha yeni başlıyorum

Fenerbahçe forması giyen Yusuf Akçiçek, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ile oynadığı maçta sonradan oyuna dahil olarak ay-yıldızlı formayla ilk kez sahaya çıkan 19 yaşındaki genç stoper, yaptığı paylaşımda, "İçimde bitmek bilmeyen bir heyecan, bu formayla sahaya atılan ilk adım ve sonunda gerçekleşen bir çocukluk hayali... Bugün sahaya, sadece bir futbolcu olarak değil çocukluk hayalinin peşinde o tutkuyla yatıp kalkan, duaları kabul olan bir genç olarak çıktım. Takım olarak ortaya koyduğumuz mücadele ve inançla hep birlikte başardık! Bu formanın hakkını vermek, bu bayrağı sürekli üzerimde taşımak için daha yeni başlıyorum. Gururla, adım adım devam!" ifadelerini kullandı.

Paylaşımına Türk bayrağı emojisi de ekleyen Yusuf Akçiçek'in bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Fenerbahçe'de bu sezon 15 maçta süre bulan Yusuf Akçiçek, 2 kez gol sevinci yaşadı.