İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mart 2025 Pazartesi / 25 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0062
  • EURO
    41,1304
  • ALTIN
    3671.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Yusuf Akçiçek: Daha yeni başlıyorum

Macaristan ile oynanan rövanş maçında ilk kez A Milli Futbol Takımı'nın formasını giyen Yusuf Akçiçek, bir paylaşım yaptı.

Haber Merkezi24 Mart 2025 Pazartesi 20:31 - Güncelleme:
Yusuf Akçiçek: Daha yeni başlıyorum
ABONE OL

Fenerbahçe forması giyen Yusuf Akçiçek, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ile oynadığı maçta sonradan oyuna dahil olarak ay-yıldızlı formayla ilk kez sahaya çıkan 19 yaşındaki genç stoper, yaptığı paylaşımda, "İçimde bitmek bilmeyen bir heyecan, bu formayla sahaya atılan ilk adım ve sonunda gerçekleşen bir çocukluk hayali... Bugün sahaya, sadece bir futbolcu olarak değil çocukluk hayalinin peşinde o tutkuyla yatıp kalkan, duaları kabul olan bir genç olarak çıktım. Takım olarak ortaya koyduğumuz mücadele ve inançla hep birlikte başardık! Bu formanın hakkını vermek, bu bayrağı sürekli üzerimde taşımak için daha yeni başlıyorum. Gururla, adım adım devam!" ifadelerini kullandı.

Paylaşımına Türk bayrağı emojisi de ekleyen Yusuf Akçiçek'in bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Fenerbahçe'de bu sezon 15 maçta süre bulan Yusuf Akçiçek, 2 kez gol sevinci yaşadı.

  • Yusuf Akçiçek
  • A Milli Forma
  • Macaristan Maçı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.