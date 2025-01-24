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Spor

Yusuf Akçiçek: Genel olarak kontrol bizdeydi

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında evinde Olimpik Lyon ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de 2006 doğumlu genç savunmacı Yusuf Akçiçek, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi24 Ocak 2025 Cuma 00:03 - Güncelleme:
Yusuf Akçiçek: Genel olarak kontrol bizdeydi
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin yedinci haftasında Fransız ekibi Olimpik Lyon'la 0-0 berabere kaldı.

Sarı-Lacivertliler'in 2006 doğumlu futbolcusu Yusuf Akçiçek, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Bolu'da hayatını kaybedenleri anarak konuşmasına başlayan Akçiçek, "Maçtan önce tüm milletimizin başı sağ olsun. Bolu'daki yangında vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Futboldan daha önemli şeyler var." dedi.

"ATAKLARIMIZI SONUÇLANDIRAMADIK"

Mücadeleyi değerlendiren genç savunmacı, "Maça gelince, aslında iyi başladık. Zaman zaman topu rakibe verdik ama genel olarak kontrol bizdeydi. Sonuçlandıramadık ataklarımızı. Yapacak bir şey yok, haftaya bir maçımız daha var. O maçta elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

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